Pursaklar Belediyesi, çocukların kültürel, sanatsal ve zihinsel gelişimine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Pursaklar Yaşam Merkezinde Drama ve Akıl Oyunları kursları başladı.

7’den 70’e herkesin katılımına açık kurslarla vatandaşlara sosyalleşme imkânı sunan Pursaklar Belediyesi, yeni eğitim programıyla özellikle çocukların özgüvenini, iletişim becerilerini ve hayal gücünü geliştirmeyi hedefliyor.

Kursların açılışıyla ilgili değerlendirmede bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocukların çok yönlü gelişimine büyük önem verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı. Onların eğitimine, gelişimine ve mutluluğuna yatırım yapmak en değerli görevlerimizden biri. Drama ve Akıl Oyunları kurslarımız sayesinde miniklerimizin özgüvenleri artıyor, iletişim becerileri gelişiyor, hayal dünyaları zenginleşiyor. Eğlenerek öğrenen, düşünen ve paylaşmayı bilen bir nesil yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

Başkan Çetin, Pursaklar Belediyesi olarak eğitimden sanata, kültürden spora kadar her alanda çocukların yanında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.