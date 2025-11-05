SÜMER TAŞKIRAN

Golden Zeka Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Firmasının geliştirdiği E-COLL Yapay Zeka Destekli Eğitim Platformu ile Türkiye’de dijital eğitim anlayışına yenilikçi bir bakış kazandırıyor. Günümüzün hızla dijitalleşen eğitim dünyasında öğrencilerin sınavlara daha verimli hazırlanmasını hedefleyen platform, LGS, YKS ve KPSS gibi önemli sınavlara yönelik kapsamlı çözümler sunuyor.

E-COLL; konu anlatım videoları, 350 bini aşkın sorudan oluşan geniş bir soru havuzu, canlı dersler, deneme sınavları ve anlık öğretmen desteği gibi birçok özelliği bir araya getirerek öğrencilerin başarı yolculuğuna rehberlik ediyor.

"EĞİTİMDE EŞİT FIRSAT İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Golden Zeka Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Fırat Ortaç, teknolojinin eğitime kattığı güce dikkat çekerek, “Amacımız her öğrencinin fırsat eşitliğine sahip olduğu bir eğitim sistemi oluşturmak” dedi. Ortaç, özellikle dezavantajlı öğrencilerin eğitime erişimini kolaylaştırmak için E-COLL platformunu ücretsiz sunma yönünde adımlar attıklarını da belirtti.

ULUSLARARASI BAŞARI: ABD'DEN ÖDÜL GELDİ

Şirketin bir diğer yenilikçi projesi olan EKİD Anaokulu Uygulaması, ABD’de düzenlenen PitchFork Challenge yarışmasında 750 proje arasında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Bugün 1000’in üzerinde anaokulu ve kreşin yanı sıra binlerce veli tarafından aktif olarak kullanılan uygulama, firmanın yazılım alanındaki uluslararası rekabet gücünü de kanıtladı.

GÜVENLİ, GÜNCEL VE KULLANICI DOSTU

E-COLL Eğitim Platformu, uluslararası standartlara uygun olarak geliştirildi. Yüksek güvenlikli altyapısı, kullanıcı verilerinin korunmasına verdiği önem ve sürekli güncellenen içeriğiyle hem kurumlar hem bireysel kullanıcılar için güvenilir bir dijital öğrenme ortamı sunuyor.

Kullanıcı dostu arayüzü, analiz araçları, rehberlik desteği ve kişiye özel öğrenme planlarıyla öğrencilerin dijital çağa uyum sağlamasına katkı sağlıyor.

"BİLİM GELECEĞİMİZ İÇİN UMUTTUR!"

Golden Zeka Eğitim ve Bilişim Teknolojileri, dijital dönüşüm vizyonunu 'Bilim Geleceğimiz İçin Umuttur!' anlayışıyla sürdürüyor. Eğitimde fırsat eşitliği, erişilebilirlik ve teknoloji temelli çözümleriyle firmanın hedefi, Türkiye’de dijital eğitim ekosisteminin öncülerinden biri olmak.

E-COLL, NEDEN FARK YARATIYOR?

Erişilebilirlik: Öğrenciler her yerden, her zaman platforma ulaşabiliyor.

Zengin İçerik: İnteraktif videolar, testler ve simülasyonlarla öğrenme süreci güçleniyor.

Kişiye Özel Öğrenme: Yapay zeka destekli sistem, her öğrencinin ihtiyacına uygun çalışma planı oluşturuyor.

Etkileşim: Öğretmen-öğrenci iletişimi canlı destek ve çevrimiçi derslerle güçleniyor.

Sürekli Gelişim: Platform düzenli olarak güncelleniyor ve yeni nesil eğitim teknolojileriyle entegre ediliyor.

REFERANSLARLA GÜÇLÜ ALTYAPI

Golden Zeka Eğitim ve Bilişim Teknolojileri; Samsun, Konya, Alanya, Aksaray, İskenderun, Gölbaşı, Yalova Kadıköy Belediyeleri, Boğaziçi ve Hacettepe Üniversiteleri, Türk Eğitim Derneği, İnönü Üniversitesi, Teknokent Koleji ve Açı Eğitim Kurumları gibi birçok kurumla yürüttüğü projelerle güvenilirliğini kanıtladı.