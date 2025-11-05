AK Parti’nin kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’de hukuk ve adalet anlayışının geldiği noktayı eleştirdi. Çelik, MHP lideri Devlet Bahçeli ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın açıklamalarına atıfta bulunarak, tutuklulukların cezaya dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

Çelik, mesajında “Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay ve daha birçok siyasetçi, gazeteci ve düşünce insanının durumu artık bir yargı sürecinden ziyade vicdani bir mesele hâline gelmiştir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması bir lütuf değil, anayasal bir yükümlülüktür” ifadelerini kullandı.

“Bir kişinin serbest bırakılması veya tutuklu kalması, bağımsız mahkemelerin kararlarıyla değil de siyasetçilerin telkinleriyle oluyorsa hukuk devleti adına matem tutulacak zamandır” diyen Çelik, adaletin tüm vatandaşlar için geçerli olması gerektiğini belirtti.

Çelik paylaşımının sonunda, “Unutmayalım ki, hukuksuz Türkiye algısıyla terörsüz Türkiye hedefine ulaşamayız” sözleriyle adalet sisteminin önemine dikkat çekti.