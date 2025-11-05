Abbas SATIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Yeni bir kavşağa ulaştığımız görülüyor. Herkesin elini taşın altına koyması, destek vermesi, en fazla katkıyı sunmaya odaklanması gerekiyor," dedi.

Erdoğan, konuşmasının başında CHP’yi eleştirerek, MHP ile olan ilişkilerinin daha iyi olduğunu ve Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve Özgür Özel’i yerli ve milli duruş sergilememekle ve teskereye hayır oyu vermekle eleştirdi. Erdoğan, “Sayın Özel böyle siyaset yapmaya devam ederse, endişem odur ki CHP ya hararet yapacak, ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır,” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konuşmasından Satır Başları:

"Aziz milletim, değerli vekillerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla gözünü ve gönlünü bize çevirmiş tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi gönderiyorum."

"Başka ülkenin toprağında, egemenliğinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarında gözümüz yok. Komşularımız başta, tüm dost ülkelerin egemenlik haklarına saygılıyız."

"Türk Bayrağı, dalgalandığı bütün coğrafyalarda, tarih boyunca olduğu gibi, daha nice seneler dostlarına güven vermeyi sürdürecek, kimsenin şüphesi olmasın."

"Sayın Özel, CHP’nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi bir sınav veremiyor. Güvenliğe, dış politikaya dair hususlarda yerli ve milli duruş sergileyemiyor."

"Milletimiz CHP’de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor ancak siyaset otobanında bu kadar sık şerit ve fikir değiştirmek, CHP’ye iyi gelmeyebilir."

"Sayın Özel böyle siyaset yapmaya devam ederse, endişem odur ki CHP ya hararet yapacak, ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır."

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimiz; bu ülkenin bekasının her şart altında muhafaza ve müdafaasıdır."

"(Terörsüz Türkiye) Tahriklere aldırmadan, süreci kundaklamaya dönük gizli, açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

"Devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde, hamdolsun, Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz."

"TBMM, ülkenin güvenliğini ilgilendiren bir oylama yapıyor, ülkenin ana muhalefet partisi saçma sapan argümanlarla karşı çıkıyor. Kabul etmek mümkün değil."

"(Terörsüz Türkiye) Yeni bir kavşağa ulaştığımız görülüyor. Herkesin elini taşın altına koyması, destek vermesi, en fazla katkıyı sunmaya odaklanması gerekiyor."

"Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce 'Terörsüz Türkiye', ardından da 'Terörsüz Bölge' hedefimize ulaşacağız."