Ünlü oyuncu Lale Mansur, komedyen Kaan Sekban’ın menajer Ayşe Barım ve ajansına bağlı oyuncular hakkında yaptığı eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi. Sekban, Sözcü TV’de yayınlanan “Gördüm Duydum Konuştum” programında yaptığı açıklamada, Barım’ın tutuklanmasının ardından ünlü oyuncuların sessiz kaldığını söylemişti.

Kaan Sekban’dan Ayşe Barım ve oyunculara eleştiri

Sekban, programda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ne oldu, Ayşe Barım’ı tutukladılar… Benim menajerimi tutuklasalar ortalığı ayağa kaldırırım. Peki Ayşe Barım’ın oyuncuları ne yaptı? Kaçı sözleşmesini feshedip kaçtı? Kim yanında durdu? Şöhretlerini ona borçlu olan, berbat oyunculuğuna rağmen en iyi yerlere gelmiş insanlar... Hangi biri destek oldu? Kadını benzincide bırakmadılar mı? Kimse karşılamaya bile gitmedi.”

Lale Mansur: “Sen kimsin, bilmeden konuşma”

Sekban’ın bu sözlerine tepki gösteren Lale Mansur, sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi. Mansur, Sekban’ın açıklamalarına şu ifadelerle karşılık verdi:

“Sen kimsin? Bilmeden herkes hakkında nasıl böyle konuşabiliyorsun? Ayşe’yle ne konuştuğumuzu, avukatların bize ne önerdiğini ya da mahkemede kimlerin ne dediğini bilmiyorsun. İki yeni, iki eski oyuncusu ayrılmış, hepimizi ne hakla suçluyorsun? Adını bilseydim yazardım ama seni tanımıyorum. Bilmediğin konularda araştırmadan konuşma.”