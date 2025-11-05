Kış mevsimiyle birlikte birçok kişi, “Havalar soğuyunca neden bu kadar sık tuvalete gidiyorum?” sorusunu sormaya başlıyor. Üroloji Uzmanı Dr. Jeyhun Hasanov, bu durumun sanıldığından çok daha normal olduğunu belirterek, vücudun soğuk havalarda kendini koruma refleksiyle hareket ettiğini anlattı.

Vücut ısı dengesini korumaya çalışıyor!

Dr. Jeyhun Hasanov’a göre soğuk hava, insan vücudunda doğal bir savunma mekanizmasını harekete geçiriyor. Soğukta ciltteki damarlar büzülüyor, kanın büyük bölümü iç organlara yöneliyor ve vücut ısısı korunuyor. Ancak bu durumun küçük bir yan etkisi bulunuyor: kan basıncı artışı.

Dr. Jeyhun Hasanov, “Böbrekler bu artışı dengelemek için fazla sıvıyı idrar yoluyla atar. Bu nedenle soğuk havalarda idrara çıkma sıklığı artar. Bu fizyolojik sürece soğuk diürezi denir.” dedi

Su tüketimini azaltmak büyük hata!

Soğuk havalarda terlemenin azalması, birçok kişinin su içme ihtiyacını da azaltıyor. Ancak Dr. jeyhun Hasanov’a göre bu alışkanlık, idrar yolu sağlığı açısından ciddi bir hata: “Vücut soğukta da su kaybeder. Yeterli sıvı alınmadığında idrar yoğunlaşır ve bakterilerin çoğalması için uygun ortam oluşur. Bu da enfeksiyon riskini artırır.”

Dr. Jeyhun Hasanov, kış aylarında da günde en az 1,5–2 litre su tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Bir diğer yaygın hata ise tuvalet ihtiyacını ertelemek!

Dr. Jeyhun Hasanov, özellikle ev ortamında “birazdan giderim” alışkanlığının uzun vadede zararlı olduğunu belirterek; “İdrarı uzun süre tutmak, mesane kaslarını gereksiz yere zorlar ve enfeksiyon riskini yükseltir.” ifadelerini kullandı.

Sık idrara çıkma bazen hastalık belirtisi olabilir!

Soğuk havada sık idrara çıkmanın çoğu zaman normal olduğunu hatırlatan Dr. Jeyhun Hasanov, bazı durumlarda bunun bir sağlık sorununun habercisi olabileceğini söyledi.

“Eğer idrarda yanma, acil tuvalet hissi, gece sık kalkma gibi belirtiler de varsa; mesane hassasiyeti, idrar yolu enfeksiyonu ya da prostat problemleri düşünülmelidir. Bu şikâyetlerde mutlaka bir üroloji uzmanına başvurulmalıdır.” dedi

Böbrekler hava durumuna göre çalışmaz

Dr. Jeyhun Hasanov, kış aylarında sık idrara çıkmanın endişe edilmesi gereken bir durum olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Vücut, ısı dengesini korumak için mükemmel bir denge kurar. Böbrekler hava durumuna bakmaz; görevleri her zaman aynıdır sadece kışın biraz daha çalışkan olurlar. Su tüketimini azaltmayın, idrarınızı tutmayın ve vücudunuzun sinyallerini ciddiye alın.”