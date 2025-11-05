Keçiören Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini bilimin ışığında yeniden değerlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla “Atatürk’ü Anlamak” temalı bir seminer düzenledi.
Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, Keçiören Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) kursiyerlerine yönelik gerçekleştirilen programa; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Belediye Başkan Danışmanı İlahiyatçı Yazar Ayşe Sucu, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda konuşan Sosyolog Hakan Çakmak, Atatürk’ün yaşamı, liderlik anlayışı, Cumhuriyet devrimleri ve ilke değerleri üzerine kapsamlı bir sunum yaparak, Ulu Önder’in düşünce sistemini farklı yönleriyle ele aldı.