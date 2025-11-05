Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’de mücadele eden 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası “kural dışı hareketi”, teknik direktör Sergen Yalçın ise “sportmenliğe aykırı hareket” ve “hakaret” gerekçesiyle disipline gönderildi. Beşiktaş Kulübü ayrıca “çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket” nedenleriyle PFDK’ya sevk edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor kulüpleri de “çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle disipline verildi.

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında oynanan maçta yaşanan “çirkin ve kötü tezahürat” ile “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya gönderilirken, kırmızı kart gören Benjamin Bouchouari de “kural dışı hareketi” nedeniyle sevk edildi.

Zecorner Kayserispor Kulübü’nün yanı sıra başkan Nurettin Açıkalan ve yönetim kurulu üyesi Rıza Erkut Yurdemi, “talimatlara aykırı hareket”, antrenör Vito Tercolo ise “talimatlara aykırı hareket, sportmenliğe aykırı davranış ve tedbire uymama” gerekçeleriyle disiplin kuruluna gönderildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor futbolcusu Kamil Ahmet Çörekçi, Özbelsan Sivasspor oyuncusu Bekir Turaç Böke ve Sipay Bodrum FK futbolcusu Berşan Yavuzay, “kural dışı hareket” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca Manisa FK, Amed Sportif Faaliyetler, Atko Grup Pendikspor, İmaj Altyapı Vanspor, Esenler Erokspor ve Arca Çorum FK kulüpleri de çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.