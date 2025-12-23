Yılbaşı yaklaşırken piyasaya sürülen sahte alkoller, ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Selim Kocabora, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Temizkan, metil alkolün hayati tehlike oluşturduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

İlk Belirtiler Gözlerde Ortaya Çıkıyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Selim Kocabora, sahte alkolde bulunan metil alkolün etil alkolden tamamen farklı ve son derece tehlikeli bir madde olduğunu vurguladı. Metil alkolün vücutta formik aside dönüştüğünü belirten Kocabora, bu toksik maddenin sinir hücrelerinin enerji üretimini bozduğunu söyledi.

“Metil alkol zehirlenmesinde ilk belirtiler genellikle gözlerde ortaya çıkar. Tüketimden yaklaşık 12–24 saat sonra görme bulanıklığı, sislenme ve ışık hassasiyeti görülebilir. Erken müdahale edilmezse bu durum kalıcı körlüğe kadar ilerleyebilir” dedi.

Nörolojik Bulgular Hayati Risk Taşıyor

Görme sorunlarının yanı sıra merkezi sinir sisteminin de etkilendiğini belirten Prof. Dr. Kocabora, ilerleyen süreçte yürüme bozukluğu, konuşma güçlüğü ve bilinç bulanıklığı gibi ciddi nörolojik tabloların ortaya çıkabileceğini ifade etti. Şüpheli alkol tüketimi sonrası en ufak görme değişikliğinde bile acil sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguladı.

“Katil Alkol” Tüm Organlara Zarar Veriyor

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral ise metil alkolün sanayide kullanılan, insan sağlığı için son derece toksik bir kimyasal olduğunu belirterek, halk arasında “katil alkol” olarak anıldığını söyledi.

Metil alkolün vücutta formaldehit ve formik aside dönüştüğünü ifade eden Göral, “Bu maddeler hücresel düzeyde hasara yol açar ve neredeyse tüm organları etkiler. Belirtiler ilk saatlerde fark edilmeyebilir ancak ilerleyen süreçte bulantı, kusma, karın ağrısı, karaciğer ve pankreas hasarı gibi ciddi tablolar gelişebilir” dedi.

Görünüşü, Kokusu ve Tadıyla Ayırt Edilemiyor

Prof. Dr. Göral, metil alkolün etil alkolden görünüş, koku ve tat açısından ayırt edilemediğine dikkat çekerek, bu durumun sahte içkileri daha da tehlikeli hale getirdiğini söyledi. “Ucuz olması nedeniyle piyasaya sürülen bu ürünler sadece bir sağlık sorunu değil, insan hayatını doğrudan tehdit eden bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Uzmanlardan Net Uyarı: Güvenilir Olmayan Alkolden Uzak Durun

Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Temizkan da metil alkol zehirlenmesinin en tehlikeli yönünün belirtilerin geç ortaya çıkması olduğunu vurguladı. Sahte alkolden korunmanın tek yolunun, alkolün yalnızca güvenilir ve denetimli satış noktalarından temin edilmesi olduğunu belirten Temizkan, kaçak ve kaynağı bilinmeyen ürünlerden kesinlikle uzak durulması gerektiğini söyledi.