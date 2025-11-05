Yangın, Güneykent Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Alevlerin görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıktığı binanın tadilat dolayısıyla boşaltılmış olduğu öğrenildi. 16 araç ve 45 itfaiye personelin müdahalesiyle söndürülen bina kullanılamaz hale geldi. İtfaiye görevlileri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA