Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün okuma alışkanlığı, artık dijital ortamda herkesin erişimine açık. Anıtkabir Derneği, Atatürk’ün okuduğu ve notlar aldığı kitapları tek tek inceleyerek 24 ciltlik bir arşiv haline getirdi. Çalışmada yer alan her kitapta, Atatürk’ün altını çizdiği satırlar ve sayfa kenarına düştüğü notlar özenle taranarak dijitalleştirildi.

Dernek tarafından yürütülen kapsamlı çalışma sonucunda, Atatürk’ün okuduğu kitap sayısının 3 bin 997 olduğu tespit edildi. Bu kitapların büyük kısmı tarih, siyaset, hukuk, ekonomi ve edebiyat alanlarından oluşuyor.

Vatandaşlar, söz konusu kitaplara ve arşive Anıtkabir Derneği’nin resmi internet sitesindeki “Yayınlar” bölümünden ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Her ciltte Atatürk’ün kütüphanesinden çıkan eserlerin detayları, notları ve işaretlediği bölümler yer alıyor.

Yetkililer, bu çalışmanın Atatürk’ün düşünce dünyasını daha iyi anlamak isteyen araştırmacılar, öğrenciler ve meraklılar için önemli bir kaynak oluşturduğunu belirtiyor. Arşivdeki belgeler, hem Atatürk’ün entelektüel yönünü hem de bilgiye duyduğu derin ilgiyi yansıtıyor.

Atatürk’ün kitap notları artık sadece tarihçilerin değil, her yaştan vatandaşın birkaç tıkla ulaşabileceği bir miras haline geldi.