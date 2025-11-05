Olay, öğle saatlerinde kırsal Karahan Mahallesi Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Akraba iki aile arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Necim Tilki ile H.T. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Necim Tilki, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. H.T.’nin ise sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Necim Tilki’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)