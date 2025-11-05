Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ABD’de hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Abacı’nın menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Budak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı, ABD’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış olup yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştır. Stent takılarak tedavisi tamamlanmıştır. Şu anda hastanede normal odada tedavisine devam edilmektedir. Sanatçımızın sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri sevenleriyle paylaşmaya devam edeceğiz.”