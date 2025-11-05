Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle izleyicisini sürpriz gelişmelerle karşılamaya hazırlanıyor. Diziden Sıla Türkoğlu, Ece Irtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Yüzgüleç ayrılırken, yerine dört yeni isim dahil oluyor.

Diziye geçtiğimiz bölümlerde “Hikmet” karakteriyle Macit Koper katılmıştı. 114. bölümle birlikte dizide 6 aylık bir zaman atlaması yaşanacak ve yeni karakterler hikâyeye yön verecek.

Yeni Oyuncular ve Karakterleri

Başarılı oyuncu Seray Kaya, dizide “Başak” karakteriyle ekibe dahil olacak. Güçlü ve karizmatik bir iş kadını olarak izleyici karşısına çıkacak olan Kaya, Sıla Türkoğlu’nun yerine başrolde yer alacak.

Usta oyuncu Hakan Karahan, “Tuncay” isimli iş insanı karakteriyle kadroya katılırken, Ömer (Barış Kılıç) ile sert çatışmalar yaşayacak.

Dizinin sevilen karakteri Apo (Ahmet Mümtaz Taylan) ise yeni bölümlerde Özge Borak’ın canlandırdığı “Salkım” ile evlenecek.

Ayrıca, 113. bölümde Yalçın Hafızoğlu, “Emir” karakteriyle ekibe dahil olacak. Genç oyuncunun canlandırdığı Emir’in, Çimen (Selin Türkmen) ile yakınlaşacağı öğrenildi.