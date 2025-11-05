Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra toparlanarak dikkat çeken bir çıkış yakaladı. Sarı-lacivertli ekip, grubun ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup olduktan sonra, ardı ardına sahasında oynadığı Nice ve Stuttgart karşılaşmalarını kazanarak moral buldu. Şimdi ise Viktoria Plzen deplasmanından galip ayrılmayı ve puanını 9’a çıkarmayı hedefliyor.

Eksiksiz Kadro ile Plzen'e Karşı

Fenerbahçe, Viktoria Plzen karşısına eksiksiz bir kadro ile çıkacak. Ancak, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında, UEFA listesine dahil edilen tüm oyuncular müsabakada görev alabilecek. Sarı-lacivertli takım, bu fırsatı değerlendirip Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmeyi amaçlıyor.

Geçmişteki Plzen Maçları ve Anılar

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-2013 sezonunda karşılaşmıştı. O dönemde Fenerbahçe, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanırken, rövanşta ise İstanbul'da 1-1 berabere kalarak rakibine üstünlük sağlamıştı. Bu galibiyet, sarı-lacivertli ekibin Avrupa’daki geçmişinde önemli bir yer tutuyor.

Deplasman Kayıpları: Fenerbahçe'nin Avrupa'da Zorlu Yolu

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa’da deplasmanlarda istediği sonuçları almakta zorlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord’a 3-0 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'daki ikinci deplasmanını ise Benfica'ya karşı oynadı ve 2-1’lik skorla yine mağlup oldu. Ancak, Domenico Tedesco yönetimindeki ilk Avrupa müsabakasında, Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb’e karşı 3-1’lik bir mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe'nin Hedefi: Galibiyet ve Puan Puan Yükselmesi

Avrupa Ligi'nde deplasmanda galibiyet almak, Fenerbahçe’nin hedefi haline geldi. Bu zorlu maçta hem teknik ekip hem de futbolcular, bir yandan geçmişteki hatalardan ders çıkarıp hem de gruptaki şanslarını arttırmak için galibiyet arayacak. Sarı-lacivertli ekip, bu maçı kazanarak hem puanını 9'a çıkarma hem de Avrupa'daki deplasman kötü performansını telafi etme peşinde.

Fenerbahçe’nin bu geceki mücadelesi, takımın Avrupa’daki geleceği açısından kritik bir öneme sahip. 3 puanla geri dönmeleri durumunda gruptaki yarışta güçlü bir pozisyon elde etmeleri mümkün olacak.