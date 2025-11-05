Bosna Hersek’in Tuzla şehrinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın sonucu meydana geldi. Alevlerin kısa sürede binayı sarmasıyla huzurevinde büyük panik yaşandı. İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edilirken, yangın uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.