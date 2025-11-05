ABD’nin New York kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 50,4’ünü alarak New York’un ilk Müslüman belediye başkanı oldu.

Yerel saatle 21.00’de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıkların yüzde 89’u açıldı. İlk sonuçlara göre Mamdani, 1 milyon 16 bin 968 oy alarak seçimi önde tamamladı. Bağımsız aday Andrew Cuomo yüzde 41,6 (840 bin 191 oy), Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa ise yüzde 7,2 (144 bin 397 oy) aldı.

Seçim zaferinin ardından destekçilerine teşekkür eden 34 yaşındaki Zohran Mamdani, konuşmasında göçmenlere vurgu yaptı:

“New York, göçmenler şehri olmaya devam edecek; göçmenler tarafından inşa edilmiş, göçmenler tarafından desteklenen ve artık bir göçmen tarafından yönetilen bir şehir. Yeniden doğmuş bir New York’un havasını soluyoruz.”

Mamdani ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’a da seslenerek, “Donald Trump, izlediğini biliyorum. Sana iki kelime söylemek istiyorum: Sesi aç” ifadelerini kullandı.

Zohran Mamdani, bu sonuçla New York tarihine geçen ilk Müslüman belediye başkanı unvanını elde etti.