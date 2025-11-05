İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, İBB’de yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında “rüşvet” ve “suç gelirlerini aklama” suçlarından “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen talimat yazısında, Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu’nun ifadelerinin alınması istendi. Her iki isim de, “rüşvet” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” iddialarıyla ilgili yürütülen dosyada “şüpheli” olarak yer alıyor.

Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu bugün saat 11:00'da ifade verecek.