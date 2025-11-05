İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM şube ekiplerince Adana, Erzincan ve Van merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda 95 ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 ruhsatsız av tüfeği, 2 el bombası ve 19 bin 467 silah parçası ele geçirildi. Yerlikaya, şüphelilerin yakalandığını belirterek, “Ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçların önüne geçtik. Huzuru bozan çetelerle ve organize suç örgütlerine silah temin edenlere karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz” dedi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Emeği geçen tüm kahramanlarımızı tebrik ediyorum.”