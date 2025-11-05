KANAL D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de “Cihan” karakterine hayat veren Ozan Akbaba, Harper’s Bazaar Women of the Year ödül töreninde “Yılın Erkeği” ödülünün sahibi oldu. Dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin’den İstanbul’a gelerek törene katılan başarılı oyuncuya ödülünü Uzak Şehir’in yapımcısı Lale Eren takdim etti.

Ödülünü alırken duygusal bir konuşma yapan Ozan Akbaba, “Hakkımda o kadar güzel şeyler söylediniz ki, bu gece benim için çok özel oldu. İyi ki varsınız, teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“O, hem ekranda hem gerçek hayatta güçlü bir karakter”

Yapımcı Lale Eren, ödül töreninde Ozan Akbaba’nın hem oyunculuğuna hem de beyefendiliğine övgüler yağdırdı. Eren, “O, yaptığı her işte adından söz ettirmiş, başarılı bir aktör. Uzak Şehir ile geniş kitleleri etkiledi, kendine hayran bıraktı. Ekranda çok güçlü bir karakter, gerçek hayatta da bir o kadar güvenilir, hassasiyetleri olan ve beyefendiliğini her yerde hissettiren şahane bir insan. Bu yolda birlikte yürüdüğümüz için çok mutluyum. Hayalimize ortak oldu ve unutulmaz bir karaktere hayat verdi” dedi.

Gecede ayrıca Uzak Şehir dizisinin “İpek” karakterini canlandıran Çağla Şimşek, “Yılın Yükselen Yıldızı” ödülüne layık görüldü.