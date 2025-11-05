Abbas SATIR

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partinin grup toplantısında gündemle ilgili konulara değindi ve AKP ve MHP’nin “Terörsüz Türkiye” projesini ağır bir şekilde eleştirdi.

Dervişoğlu, “Terörist başının sevdanız nereden geliyor. Utanmadan Öcalan’dan özür dileyin. Yılan deri değiştiriyor, yılan derisi ile bizi barıştırmak istiyorlar” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu şunları söyledi:

Gazi Meclisimiz, bırakın ettiği yemini çiğnemeyi, o yeminle adeta alay edenlerin türlü şımarıklıklarını sahnelediği bir yer haline getirilmek isteniyor. Biz devlet adabı ve devlet ciddiyeti dedikçe, rezalete bahane yarışına giriyorlar. Biz, Türk milletinin kutsal vekaletine sahip çıktıkça, gaflete alet olanlar, zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyorlar.

Bu kişiler, devleti terör örgütüyle, terörist başıyla muhatap eden, sözde silah bırakma şovlarının arkasından, teröristlere “siyaset yapma” yollarını döşeyen, PKK’yı ve militanlarını fesih aldatmacasıyla meşrulaştıran bu süreçten rahatsız olmuyorlar. Meclisteki Öcalan tezahüratlarından rahatsız olmuyorlar.

Şehitlerimize ceset diyenlerden rahatsız olmuyorlar, milli birliğimize ve vatan bütünlüğümüze kast edilmesinden rahatsız olmuyorlar, yemin etmesini engelleyip, hapse girmesine ön ayak oldukları milletvekilinden rahatsız olmuyorlar, Plan Bütçe Komisyonu sözcümüz ve Genel Başkan Yardımcımız Erhan Usta’nın sözlerinden rahatsız oluyorlar.

Belli ki rahatsız olduğumuz mevzular çok farklı. Kimi cumhuriyetten, kimi Türklükten, kimi hukuk devletinden rahatsız… Bizse, Türklüğe, Cumhuriyet’e ve hukuk devletine düşmanlık edenlerden rahatsızız.

Aynı soruyu kendilerine ben de buradan tekrar soruyorum:

Terörist başının size, sizin de terörist başının reçetelerine olan sevdanız nereden geliyor? Bırakın hoplamayı, zıplamayı, boş boş lafları da cevap verin, cevap!

Bir de kendilerine ait havuz medyasında, gazetelerde, televizyonlarda, internet sitelerinde Sayın Erhan Usta’ya ceza vereceklerine dair haberler servis ediyorlar.

Muhabbetiniz Nerede Geliyor

Buyurun gelin! İYİ Parti grubu burada. Tüm milletvekilleri ile aynı soruyu soruyoruz. Sizin Öcalan’a muhabbetiniz artık sağır sultanın bile malumu. Ancak bu Öcalan canisinin size olan muhabbetinin sebebi ve kaynağı ne? Gelin buraya bunu açıklayın.

Hala Terörsüz Türkiye diye zırvalayıp, milleti kandırmaya çalışıyorlar. Terörü, teröristten gayrı kim ister? Ama cebren, ama hileyle, ama gönüllü bu davulun tokmağını tutanlar, kendi yalanlarına inanıyorlar.

Vatanı bölmeye ant içip, 50 sene emperyalizmin maşası olmuş, 50 bin insanımızın kanını dökmüş, toplumsal huzur ve barışımıza kast etmiş, terör örgütünün ve onun cani başının yol haritasını devlet politikası diye yutturup önümüze koyuyorlar.

Adı da, Terörsüz Türkiye!

Şimdi buradan soruyorum: Bundan evvelki devlet politikası, “Terörlü Türkiye” miydi? Evvel demişken, 41 yıl boyunca kan akıtmış terör örgütü, bunun 23 yılında iktidarda AKP var, Erdoğan var. Bugün güya nedamet getiren, 26 yıllık müebbet hükümlüsü İmralı canisinin “örgütünü fesih” bugün mü aklına geliyor? Seçim günü mektup okutmayı düşündünüz de, örgütü fesih ettirmeyi düşünemediniz mi?

Tekrarlıyorum, 41 yılın 23 senesinde iktidarda AKP, başında da Erdoğan var. Bugün mü aklına gelmiştir İmralı’nın barış güvercinliği? İsrail güvenlik kuşağını kurduktan sonra aklına gelmesi tesadüf müdür?

14 yıl boyunca PKK güneyimizde yavrulatılıp, gözümüzün önünde semirdikten sonra, PYD ordulaşınca akıllarına geldi ha, bak hele! Yılan deri değiştirdikten sonra, yılanın derisiyle barışmak!

Bak şu zekaya! Artık silahla yapılamayanı, siyasetle yapacak yüz, cüret ve mecra buldular. Kendilerine devletçik bahşedildikten sonra güya silah bıraktılar.