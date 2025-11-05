​​​​​​Altındağ Belediyesi, ilçeye yeni bir yatırım daha kazandırarak Siteler Sanayi Çalışanları Eğitim ve Sosyal Tesisinin temelini attı. Emeğin ve üretimin simgesi olan Siteler’de düzenlenen temel atma töreni, sade ancak büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Temel atma törenine; Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, Altındağ Kaymakamı Bülent Bayraktar, AK Parti Ankara Yerel Yönetimler Başkanı Yasemin Çelik, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım, Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, meslek odası başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, Siteler’in Ankara’nın en dinamik bölgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Burada çalışan gençlerimizin ve çıraklarımızın sosyalleşebileceği, sabahları kahvaltı edebileceği bir alan inşa ediyoruz. Mütevazı törenler yapıyoruz çünkü halkımızın katılımı bizim için bereket demek. Şimdiye kadar temelleri attık, artık önümüzdeki yıldan itibaren açılış törenlerini yapmaya başlayacağız.” dedi.

Tiryaki, Altındağ Belediyesi’nin kısa sürede yeniden güçlü bir yatırım belediyesi haline geldiğini belirterek, “Artık bütçemizin önemli bir kısmını yatırıma ayırabiliyoruz. Ne yaptığımızı, hangi projelere kaynak ayırdığımızı tüm Altındağlılara şeffaf şekilde açıklayacağız. Hep birlikte daha güzel işler başaracağız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Tiryaki sözlerini, “Niyet hayır olunca Mevla da yardım ediyor. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Bu yatırım, Siteler’e ve Altındağ’a hayırlı olsun.” diyerek tamamladı.