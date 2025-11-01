Keçiören Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, “Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı” (ÇOGEB) kapsamında ortak bir etkinlik gerçekleştirdi. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programa, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Kılıç, başkomiserler, LGS hazırlık kursu öğrencileri, aileleri ve yaşlı bakım kursiyerleri katıldı. Etkinlikte kurumlar arası iş birliği ve toplumsal farkındalık konularına dikkat çekildi.

19 kursiyere sertifika verildi

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Keçiören İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen “Başkentin Yıldızları Projesi” kapsamında düzenlenen “Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi” kursunu tamamlayan 19 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

Öğrencilere destek amaçlı deneme sınavı dağıtıldı

Etkinlikte ayrıca Keçiören Belediyesi Tepebaşı LGS hazırlık sınıfında eğitim gören 122 öğrenciye, sınav sürecine katkı sağlamak amacıyla deneme sınavları dağıtıldı. Öğrencilere yönelik bu destek, sınav hazırlık süreçlerinde motivasyonlarının artırılmasını hedefliyor.