Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde bulunan Atilla İlkokulu’nuziyaret ederek minik öğrencilere sürpriz yaptı. Ana sınıfı ve ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Tiryaki, onlara ağız ve diş sağlığı bakım seti hediye etti.

Ziyarette öğrencilerle samimi sohbetler eden Başkan Tiryaki, “Minik öğrencilerimizin yüzlerinin güldüğünü görmek bize yeter. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz” dedi.

Tiryaki, çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmelerine büyük önem verdiklerini belirterek, “Okullarımızda öğrenim gören çocuklarımızı sık sık ziyaret etmeye çalışıyorum. Onların neşesine ortak olmak, yüzlerinin güldüğünü görmek bizler için en büyük mutluluk. Her ziyaretimizde küçük hediyelerle bu bilinci pekiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Altındağlı miniklerin sevinci renkli görüntülere sahne olurken, Başkan Tiryaki okul ziyaretlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi.