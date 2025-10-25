Çankaya Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri, Atatürk Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Edebiyat dalındaki ödül yazar ve şair Murathan Mungan’a, müzik dalındaki ödül ise genç orkestra şefi Nil Venditti’yetakdim edildi.

Törende, ödül kazanan sanatçılara heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından tasarlanan özel heykelcikler sunuldu.

Murathan Mungan ödülünü Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in, Nil Venditti ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk’ün elinden aldı.

Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın üstlendiği gecede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sanatın birleştirici gücüne ve Ahmet Say’ın kültür dünyasındaki katkılarına değindiği mesajı da okundu.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, konuşmasında Ahmet Say’ın yalnızca bir sanat insanı değil, aynı zamanda özgür düşüncenin, üretkenliğin ve halk kültürünü evrensel sanatla buluşturmanın simgesi olduğunu vurguladı.

Güner, “Sanat bir kentin yolları, parkları kadar önemlidir. O kentin ışığı, sanatçılarından yayılır” diyerek sanatın toplumsal dönüşümdeki önemine dikkat çekti.

Edebiyat ödülünü alırken duygularını paylaşan Murathan Mungan, Ankara’nın kendi sanat yaşamındaki yerini anlatarak, “İlk şiirlerimi, ilk kitaplarımı burada yazdım. Bu salonun kıymetini bilin. Ankara yeniden o çok yönlü, üretken sanat ortamına kavuşsun” dedi.

Müzik ödülünü alan Nil Venditti ise, Türkiye’de ilk konserini 2018 yılında Ankara’da verdiğini hatırlatarak, “Bu ödül benim için büyük bir gurur. Hayatımdaki en anlamlı anlardan biri olabilir” ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, törende yaptığı konuşmada, Çankaya Belediyesi’nin bu ödülleri gelenek haline getirmesinin Türkiye kültür yaşamı için büyük bir kazanç olduğunu belirtti.

Say, “Ankara’da bu ödüllerin verilmesi, sanatın yok olmama mücadelesine ışık tutuyor. Bu vizyon için Çankaya Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Gecede Fazıl Say ve Seda Kırankaya, sanatseverlere müzik dolu dakikalar yaşattı. Say, Murathan Mungan’ın “Kırılgan” şiirini bestelediği eserini ilk kez sahnede seslendirerek büyük alkış topladı.