ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nden (OFAC) yapılan açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, eşi Veronica del Socorro Alcocer Garcia, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti'nin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de konuya ilişkin açıklamasında, “Gustavo Petro başkanlık görevine geldiğinden beri, Kolombiya'da kokain üretimi rekor seviyelere ulaşarak ABD'yi istila etti ve Amerikalıları zehirledi. Başkan Petro, uyuşturucu kartellerinin gelişmesine izin verdi ve bu faaliyeti durdurmayı reddetti. Başkan Trump ülkemizi korumak ve uyuşturucu kaçakçılığını tolere etmeyeceğimizi açıkça belirtmek için güçlü önlemler alıyor” ifadelerini kullandı.