Bakan Tunç, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin soruşturma sürecinin sürdüğünü de ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bazı yetkililer hakkında soruşturma izni verildiğini hatırlatan Tunç, bu süreçlerin Danıştay aşamasının tamamlandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti. "Ana muhalefet liderinin 'kamu görevlileri yargılanmadı' söylemleri doğru değil. İlgili kamu görevlileri hakkında soruşturma süreci halen devam etmektedir" dedi.

Yurt Dışına Kaçma İddialarına Cevap

Bakan Tunç, hakkında yurt dışına kaçma iddiaları bulunan Aziz İhsan Aktaş ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Tunç, "Eğer böyle bir durum söz konusuysa, yurt dışı çıkış yasağı olan bir kişinin yurt dışına kaçması mümkün olamaz" ifadelerini kullandı.

Demirtaş Davası ve AİHM Kararına İlişkin Değerlendirme

Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk durumu, AİHM tarafından 5'inci Madde çerçevesinde incelenmiş ve ihlal kararı verilmişti. Ancak bu karar büyük daire tarafından onanmadı. Bakan Tunç, karara ilişkin olarak süreçlerin yargı makamları tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamaları, Türkiye'deki hukuki süreçlere dair önemli gelişmeleri takip eden kamuoyunu bilgilendirdi. Yargının ve ilgili kurumların, soruşturma ve dava süreçlerinde bağımsız bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirten Tunç, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kaldıklarını vurguladı.