SÜMER TAŞKIRAN

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, partinin Onursal Genel Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit’in vefatının 19. yıl dönümü dolayısıyla Devlet Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine katıldı. Aksakal, Ecevit’in Türk siyasetinde iz bırakan bir lider olduğunu vurgulayarak, “Emanetin emin ellerdedir. Bizler onun ışığında, gösterdiği yolda yürümeye devam ediyoruz” dedi.

“BU DÜNYADAN BİR BÜLENT ECEVİT GEÇTİ”

Konuşmasında duygusal anlar yaşayan Aksakal, Ecevit’in hayatını insanlığa ve Türk milletine adadığını belirterek, “Tüm yaşamını insanlığın ve asil Türk milletinin özgürlüğüne, refahına ve mutluluğuna adayan, son nefesine kadar devletinin ali menfaatleri için emek vermiş gerçek bir devlet adamının huzurundayız. Bu dünyadan bir Bülent Ecevit geçti" ifadelerini kullandı.

“HALKÇI, DÜRÜST VE VATANSEVER BİR LİDERDİ”

Ecevit’in siyaset anlayışını hatırlatan Aksakal, onun ilkeleriyle Türk siyasetinde ayrı bir yer edindiğini söyledi: “‘Toprak işleyenin, su kullananın’ diyerek üreticinin yanında durmuş,

‘Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen’ diyerek sömürüye karşı durmuş,

‘İnançlara saygılı laiklik’ diyerek özgürlüklerin teminatı olmuştur.”

Aksakal, Ecevit’in en büyük mirasının dürüstlük ve vatanseverlik olduğunu ifade ederek, “Emanetin Demokratik Sol Parti’dedir ve emin ellerdedir. Bıraktığın miras, her kademedeki partilimizin hassasiyetle koruduğu bir değerdir” dedi.

“KIBRIS VE TÜRKİYE’NİN BEKASI İÇİN MÜCADELE ETTİ”

Ecevit’in devlet adamlığı döneminde Kıbrıs Barış Harekâtı başta olmak üzere Türkiye’nin milli çıkarları için verdiği mücadeleyi hatırlatan Aksakal, “Devlet yönetiminde bulunduğun tüm dönemlerde, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ve Kıbrıs’ın sonsuza kadar bir Türk yurdu olarak kalması için büyük mücadeleler verdin. Türk halkı senden razıdır, Allah da razı olsun" şeklinde konuştu.

“BUGÜN DE AYNI İNANÇ VE KARARLILIKTAYIZ”

Aksakal, konuşmasının sonunda Ecevit’in mirasına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı:

“Güneyimizde kurulmaya çalışılan sözde Kürt devleti girişimlerine, Kıbrıs’ta federasyon heveslilerine karşı güçlü bir iradeyle durduğumuzu bilmeni isteriz.

Senin öğretilerinden aldığımız inanç ve kararlılıkla vatanımıza sahip çıkıyoruz. Sen rahat uyu değerli Genel Başkanım, mekânın cennet, ruhun şad olsun.”