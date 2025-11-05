Cumhuriyetin ve çağdaş Türkiye’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla, CSO Ada Ankara birbirinden özel konserlere ev sahipliği yapacak.

“Atamıza Armağan Ezgiler” konseri 6 Kasım’da

CSO Ada Ankara’dan yapılan açıklamaya göre, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 6 Kasım saat 20.00’de Tarihi Salon’da “Atamıza Armağan Ezgiler” konseriyle sahne alacak. Sunumunu Haluk Derinöz’ün yapacağı etkinlikte, eserleri solist şef Suat Kılıç seslendirecek. Sanatçılara, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği saz ekibi eşlik edecek.

Fatih Erkoç ve Ahmet Baran’dan “Ata’dan Yadigar Şarkılar”

Büyük Önder’in anısına, usta yorumcu Fatih Erkoç ve kanun virtüözü Ahmet Baran, 9 Kasım’da CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu’nda “Ata’dan Yadigar Şarkılar” konserinde bir araya gelecek.

“10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri” Bankkart Mavi Salonda

CSO Sanatçıları ile DenizBank Konserleri serisi kapsamında, Musica Mundi topluluğu, 10 Kasım saat 20.00’de Bankkart Mavi Salon’da sahne alacak.

Flüt sanatçıları Sibel Ayhan Bayer ve Nihan Atalay, kemanda Ana Albero, Özgür Baskın, Yunus Asilkan Çelik ve Elif Ece Kaya, viyolada Denizsu Polat ve Tijana Silinger, viyolonselde Yusuf Çelik ve Hakan Hürkan Şahin, kontrbasta ise Gizem Sözeri Tatlıcı yer alacak.

Aykut Yılmaz’dan “100. Yıla 100 Konser” projesiyle özel performans

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla yürütülen “Tenor Aykut Yılmaz 100. Yıla 100 Konser” projesi kapsamında, 10 Kasım’da Tarihi Salon’da anlamlı bir konser gerçekleştirilecek.

Tenor Aykut Yılmaz, Atatürk’ün doğumundan Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan dönemi anlatan ulusal ve evrensel eserleri seslendirecek. Sanatçıya, mezzo soprano Simay Yılmaz, piyanist mezzo soprano Şenay Yılmaz ve özel orkestrası eşlik edecek.

Türk Halk Müziği Korosundan “Minnet ve Özlem” konseri

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Şef Ahmet Mustafa Yelden yönetiminde 10 Kasım saat 20.00’de Tarihi Salon’da sahne alacak. Koroya, solistler Ertan Çıngı, Faik Doğukan Öztürk, Fatma Meşe Öz, Mustafa Özcan, Yeter Tunç ve Yıldız Çam Özdemir eşlik edecek.

“O’nsuz Kasım” ve “Atatürk’ü Anma Özel Konseri”

Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu, şef Savaş Demiral yönetiminde 14 Kasım’da “O’nsuz Kasım Anma Konseri” ile Bankkart Mavi Salonda sanatseverlerle buluşacak.

Aynı gün, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Özel Konseri düzenleyecek.

Duayen orkestra şefi Gürer Aykal yönetiminde sahne alacak CSO’ya, dünyaca ünlü viyolonsel virtüözü Alexander Rudin ve TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu (koro şefi Elnara Kerimova) eşlik edecek.

Konserde Ahmet Adnan Saygun’un “Viyolonsel Konçertosu” ile “Manastır Türküsü” icra edilecek. Programda ayrıca Macar besteci Bela Bartok’un “Orkestra Konçertosu” da yer alacak.