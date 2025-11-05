Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 512 taşınmazı satışa çıkarmak için hazırlıklara başladı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 51 ildeki taşınmazlar, 18-19 Kasım tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satılacak.

51 ilde açık artırma yapılacak

Satışa çıkarılacak taşınmazlar; Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mardin, Batman, Bingöl, Bitlis, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya, Niğde, Uşak, Yozgat, Konya, Kayseri, Kars, Ağrı, Van, Muş, Eskişehir, Düzce, Ankara, Kırşehir, Çorum, Nevşehir, Amasya, Zonguldak, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Samsun, Erzurum, Malatya, Sivas, Tokat, Osmaniye, Mersin ve Muğla illerinde yer alıyor.

Açık artırmalar 18-19 Kasım tarihlerinde saat 10.30’da başlayacak. İhalelere Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki katılımla ya da www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden çevrim içi olarak iştirak edilebilecek.

Peşin ödemede yüzde 20 indirim fırsatı

Taşınmazlar, ihaleyi kazanan isteklinin tercihine göre peşin veya vadeli olarak satılacak.

Yüzde 25 peşinat ödeyen alıcılar, kalan tutarı 24 aya kadar taksitlendirme imkânıyla ödeyebilecek.

Tüm bedeli peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

Satışla ilgili detaylı bilgilere www.emlakmuzayede.com.tr adresinden ulaşılabilecek.