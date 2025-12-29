Ankara’da toplu ulaşım hizmetlerinin güvenliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren EGO Genel Müdürlüğü, acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artıran önemli bir tatbikata imza attı. Yaklaşık 90 personelin katıldığı tatbikatta; yangın, kurtarma, tahliye ve ilk yardım senaryoları gerçeğini aratmayacak şekilde uygulandı.

Senaryolar kapsamında ekipler, olası bir acil durumda hızlı ve etkili müdahale yöntemlerini sahada test etti. Tatbikat sırasında personelin koordinasyon, refleks ve kriz anı yönetimi becerilerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Yetkililer, gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatların iş sağlığı ve güvenliği odağında tüm birimlerde aralıksız devam edeceğini vurguladı. EGO, bu çalışmalarla hem personelin hem de vatandaşların güvenliğini en üst seviyede tutmayı amaçlıyor. “Güçlü ekip, güvenli hizmet” anlayışıyla yürütülen tatbikat, kurumun acil durumlara karşı hazırlık konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.