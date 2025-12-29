Olay, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu'nda meydana geldi. 33 BCZ 69 plakalı otomobili kullanan sürücü ve yanındaki köpeğini iple bağlayıp yol boyunca seyretti. Durumu fark eden diğer araç sürücülerinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, sanal medyada paylaşılınca tepki topladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın talimatıyla, köpeğin sahibinden alınarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldüğü bildirildi. Bakıma alınan köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)