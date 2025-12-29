Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde BELTAŞ’a bağlı otoparkları kapsayan yeni tarife oy çokluğuyla kabul edildi. Ankara genelinde otopark ücretlerine zam yapıldı. Son düzenlemeyle 4-8 saat ve üzeri otopark ücreti 250 TL’ye yükselirken, ABB’nin geçtiğimiz hafta toplu ulaşıma yüzde 35’in üzerinde zam yapmıştı.

Ankara’da bu kez de otopark fiyatlarına zam yapıldı. ABB Aralık Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşimi’nde görüşülen ve BELTAŞ’a bağlı otoparkları kapsayan yeni tarife oy çokluğuyla kabul edildi.

Yürürlüğe giren kararla birlikte Ankara genelinde otopark ücretleri arttı. Otopark ücreti sene sonu gelen son zamla birlikte 250 TL oldu.

İŞTE YENİ OTOPARK TARİFESİ

Ankara’da otopark fiyatlarına yapılan zam sonrasında genel otopark tarifesi şöyle:

0-15 dakika ücretsiz,

2 saate kadar 100 TL,

2-4 saat arası 140 TL,

4-8 saat ve üzeri 160 TL,

Ulus - Kızılay ‘Rüzgârlı, Kale Tarihi Kent Bölgesi, Necatibey Caddesi yol boyu’: 0-15 dakika ücretsiz,

2 saate kadar 150 TL, 2-4 saat arası 200 TL,

4-8 saat ve üzeri 250 TL.