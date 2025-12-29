Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde 2015'te doğan ve 2 yıllık temel eğitiminin ardından başarılı olduğu kadavra alanına görevlendirilen Belçika malinoisi cinsi köpek 'Melo', 2018'de eğiticisi polis memuru ile 6 aylık kursa katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan Abdulkadir Erbahçeci ve Melo, göreve başladıkları Antalya'da 5 yıl hizmet vererek kayıp şahısların bulunması, cinayetlerin aydınlatılması gibi konularda çalıştı.

Hassas burunlu 'Melo' 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede 50'ye yakın cenazenin yerini tespit etti.

Yakında emekli olacak

Aynı yıl Erzurum'a tayin olan Erbahçeci ve Melo, Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nde ekiplerin yol göstericisi oluyor.

Deprem enkazından faili meçhul dosyalara uzanan görevlerde hassas burnuyla ekiplerin yolunu aydınlatan Melo, yıllara yayılan başarılarının ardından emekliliğe hazırlanıyor.

Erbahçeci, AA muhabirine, ülke genelinde yaklaşık 10 kadavra köpeği olduğunu ve Melo'nun da yakında başarıyla sürdürdüğü görevini tamamlayarak emekliye ayrılacağını söyledi.

Melo ile 2017'de tanıştığını belirten Erbahçeci, '2018'de onunla gideceğimiz görevlere antrenman olarak 6 aylık kurstan geçip mezun olduk ve Antalya'ya tayin olduk orada da 5 yıl çalıştık.' dedi.

'Kocaeli'de 7 yıllık konuyu aydınlattık'

Erbahçeci, köpeğiyle büyük afetlerde de görev yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

'Kayıp şahıs ve cinayet konularında çalıştık, birçok konuda Melo bizi başarıya götürdü. İz süren, takip eden, bize yol gösteren Melo oldu, mesai arkadaşından çok can dostu ve görev arkadaşım. Yaklaşık 8 yıldır görevde, daha önce de Ankara'da 2 yıl kadar kurs aldı, yavruyken kursları başlıyor. 1 yaşına geldiklerinde branşlara ayrılıyorlar. Melo kadavra aramada başarılı olduğu için benimle kursa katıldı. Melo 8 yılda yaklaşık 160 göreve katıldı, depremle birlikte yaklaşık 70 naaşa ulaştı. Kocaeli'de 7 yıllık konuyu aydınlattık. Melo Erzurum'da ama Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'deki 15 ile de görevlendirmeyle gidiyor. Afet durumunda Türkiye'nin 81 iline görevlendirme olabiliyor. Bir konuda 6 ay ya da 1-2 yıl çalışıyoruz. Toprak altında insan gözüyle görünmeyen bir konuda Melo büyük bir iş yapıyor, bunun ayrıcalığı burada, önemi de bu. Köpeğimiz burnunu kullanarak bizi başarıya götürüyor.'

Melo'nun belli aralıklarla sağlık kontrollerinden geçirildiğini dile getiren Erbahçeci, 'Günlük rutin itaat, arama ve kondisyon eğitimleri var. Her zaman zinde kalmalı çünkü araziye çıktığımızda en az 2-3 dönümlük arazide arama yapıyoruz. Günlük en az 4 saat eğitim yapıyoruz, yapmazsak görevdeki başarı oranımız düşer.' diye konuştu.