Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir taş ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiden kötü haber geldi. Sabah saatlerinde yaşanan olayda, çalışma sırasında yamaçtan kayan toprak ve taş kütlesi işçiyi altında bıraktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu uzun süren arama kurtarma çalışmalarının ardından işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden işçinin cenazesi otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.