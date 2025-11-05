Özel, Gürlek’in hem başsavcılık maaşı aldığı hem de Eti Maden’in Lüksemburg’daki şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıp Euro bazında gelir elde ettiğini öne sürdü.

Özel açıklamasında, “2 Ekim 2024’te başsavcılığa atanıyor, 29 Kasım 2024’te Eti Maden’in Lüksemburg’daki şirketine yönetim kurulu üyesi yapılıyor. 9 ay boyunca maaşlarını alıyor. Ben ‘neler olduğunu biliyorum’ dedikten sonra 6 Ağustos 2025’te alelacele istifa ediyor. Lüksemburg’daki o görevden gelir elde ettin mi? Yarın sabah istifanı verecek misin?” ifadelerini kullandı.

Özel, “Gürlek’in Türkiye’deki en yüksek maaşlı görevlerden birinde bulunmasına rağmen yurt dışı merkezli bir kurumdan da kazanç sağlamasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını” belirtti.

Akın Gürlek cephesinden ise iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.