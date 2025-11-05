İstanbul’dan New York’a uzanan bir dayanışma mesajı dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Zohran Mamdani’yi sosyal medyadan kutladı. Paylaşımda “Yeni bir siyaset mümkün” vurgusu yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adına açılan resmî X (Twitter) hesabı, New York Belediye Başkanlığı’nı kazanan Zohran Mamdani’ye yönelik bir tebrik mesajı yayımladı.

Mesajda, “New York belediye seçimlerinde 1969’dan bu yana en yüksek katılımla tarihi bir zafer kazandınız. Sosyal belediyecilik, kapsayıcılık, dayanışma ve halktan yana liderliğin gücü bir kez daha ortaya çıktı. Halkın iradesinin ve adalet arayışının yenemeyeceği hiçbir güç yok. Yeni bir siyaset mümkün. İstanbul’dan selam, dayanışma ve umutla!” ifadeleri yer aldı.

New York’ta yapılan seçimlerde rekor katılım yaşanırken, Mamdani’nin zaferi Amerikan siyasetinde “değişim rüzgârı” olarak yorumlandı. Sosyal adalet, eşitlik ve dayanışma vurgusuyla yürüttüğü kampanya sayesinde geniş bir seçmen desteği kazanan Mamdani, kentteki ilk Müslüman belediye başkanı olarak da tarihe geçti.

İmamoğlu’nun hesabından yapılan paylaşım ise Türkiye kamuoyunda “uluslararası dayanışma mesajı” olarak değerlendirildi. Paylaşımın altına binlerce beğeni ve yorum gelirken, kullanıcılar iki şehir arasında kurulan bu sembolik bağa dikkat çekti.

İstanbul’dan New York’a gönderilen mesaj, sadece bir tebrik değil; aynı zamanda halkçı belediyecilik anlayışının sınır tanımadığının da göstergesi oldu.