UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax’la karşılaştı. Johan Cruijff Arena’da TSİ 23.00’te başlayan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien düdük çaldı. Benoit Bastien’in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip Ajax; Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts ve Weghorst ilk 11’iyle çıktı. Konuk ekip Galatasaray ise: Uğurcan Çakır; Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Sallai ve Osimhen ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya iki takım da dengeli başladı. 14’üncü dakikada Galatasaray’da Singo’nun sağdan ortasını ceza sahası içerisinde Osimhen önce göğsüyle, ardından da diziyle kontrol ettikten hemen sonra sert vurdu kaleci Pasveer topu güçlükle çıkardı. 4 dakika sonra Galatasaray yine etkili geldi. Soldan Sara’nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda Pasveer hata yapmadı. 37’nci dakikada Ajax’ta Mokio’nun direkt kaleye doğru yönelen topuna Uğurcan Çakır müdahale etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya Galatasaray değişiklikle başladı. 59’uncu dakikada sağdan Sane’nin ceza sahası içerisine ortasına Osimhen kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. Galatasaray, 64’üncü dakikada penaltı kazandı. Barış Alper Yılmaz’ın soldan içeri ortaladığı top Baas’ın eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Benoit Bastien önce oyunu devam ettirdi, ardından VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi. Monitörün önünde pozisyonu izleyen Benoit Bastien, penaltı kararı verdi. 66’ncı dakikada topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2. Galatasaray, 76’ncı dakikada ikinci kez penaltı kazandı. Barış Alper Yılmaz’ın şutunda ceza sahası içerisinde Alders topa eliyle müdahale etti. Hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Osimhen, 78’inci dakikada farkı 3’e çıkaran golü kaydetti: 0-3. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 9 yaptı. Ajax ise 0 puanda kaldı.

Öte yandan Galatasaray, Ajax’ı deplasmanda mağlup eden ilk Türk takımı oldu.