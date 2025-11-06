Kızılcahamam Belediyespor Yeni Sezonu Dualarla Açtı
Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen Kadınlara Özel Millet Bahçesi Sohbetlerinin bu haftaki konusu, “Maddi ve Manevi Temizlik ile Çevre Bilinci” oldu.

Etkinlikte, Sıfır Atık Müdürlüğü personeli, çevre duyarlılığı, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti, hatim duası ve ikramlar eşliğinde huzurlu bir atmosferde tamamlandı.

Muhabir: Haber Merkezi