Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen Kadınlara Özel Millet Bahçesi Sohbet Programı bu hafta da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda “Müslüman Hesabı Verilebilir Bir Hayat Yaşar” konusu ele alındı.

Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, hatim duası okundu ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Manevi bir atmosferde geçen programa katılan kadınlara teşekkür edildi.

Kadınlara Özel Millet Bahçesi Sohbet Programımızın bu haftaki buluşmasında “Müslüman Hesabı Verilebilir Bir Hayat Yaşar” konusu ele alındı.



Millet Bahçemizde Kur’an-ı Kerim tilaveti, hatim duası ve ikramlarla zenginleşen programımız, manevi bir atmosferde gerçekleştirildi. 🤲✨… pic.twitter.com/Goo91a4FTf — Kızılcahamam Belediyesi 🇹🇷 (@kizilcahamambel) December 6, 2025