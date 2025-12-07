Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 7 Aralık 2025 Pazar günü kent genelinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı

Meteorolojiden İstanbul’a sarı kodlu uyarı❗️



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre;



⛈️ 07.12.2025 Pazar günü İstanbul’da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.



— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) December 6, 2025