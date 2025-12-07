Türkiye’de teknoloji girişimlerine 4 yılda 5 milyar dolar üzerinde yatırım
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 7 Aralık 2025 Pazar günü kent genelinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı

