Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Erokspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas organizasyonları ve top kapma çalışmalarına geçen kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale taktik maçla tamamladı.

Hazırlık sürecini tamamlayan Sivasspor, karşılaşma öncesi kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

İstanbulspor ile Özbelsan Sivasspor, pazar günü saat 19.00’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.