Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen operasyonla, sosyal medya üzerinden SMA hastası çocukların isim ve hikâyelerini kullanarak sahte bağış kampanyası düzenleyen şüphelileri yakaladı.

Yapılan çalışmalarda, 2 farklı banka hesabı üzerinden 13 bin 248 işlemde toplam 5 milyon 512 bin 957 lira para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden bir kısmı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları sahte yardım kampanyalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.