Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmalarıyla devam eden kırmızı-beyazlı ekip, idmanı dar alan oyunu ile tamamladı.

Sivasspor, Manisa FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Manisa FK, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Muhabir: Haber Merkezi