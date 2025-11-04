Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmalarıyla devam eden kırmızı-beyazlı ekip, idmanı dar alan oyunu ile tamamladı.

Sivasspor, Manisa FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Manisa FK, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Manisa FK Hazırlıklarına Başladık!



Yiğidolarımız, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında sahamızda oynayacağımız Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı.



📲 #SVSvMFK | #GösterGücünü pic.twitter.com/eK4wnPVINf — Sivasspor (@Sivasspor) November 3, 2025