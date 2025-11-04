Trabzonspor, Süper Lig’in 11’inci haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına, bir günlük aranın ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda, Galatasaray maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Antrenman öncesinde oyuncular Ahmet Doğan Yıldırım ve Wagner Pina’nın doğum günü pastası kesildi.