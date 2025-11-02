Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Hizmet-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Toplantıda konuşan HAK-İŞ ve Hizmet-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendikal faaliyetler ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yeniden Yapılandırılmalı”

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 8 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren önemli bir toplu sözleşme süreci olduğunu belirten Arslan, “Komisyonun mevcut yapısı demokratik değil. Bağımsız kriterlerin olmaması, TÜİK verilerine dayalı tek taraflı hesaplamalar ve temsil yetersizliği büyük sorun oluşturuyor. Türkiye’nin 1970’li yıllardan kalma bu mevzuatı artık değişmeli. Komisyonun yapısı, konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden oluşturulmalı” diye konuştu.

Arslan, HAK-İŞ olarak bu konuda gerekli sorumluluğu aldıklarını ve yeni komisyonun yasayla birlikte hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Sendikal Hareket Güç Kaybediyor”

Sendikal örgütlenme oranlarının Türkiye’de giderek düştüğüne dikkat çeken Mahmut Arslan, “Sendikal hareket hem dünyada hem ülkemizde güç kaybediyor. Türkiye’de çalışanların yalnızca yüzde 15’i sendikalı. Bu oran alarm veriyor. Hükümetin sendikal örgütlülüğün önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmasını önemsiyoruz” dedi.

Arslan, iş güvencesi eksikliğinin sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, “İşe iade mekanizmaları dolambaçlı, kararlar uygulanmıyor. Bu durum iş güvencesini fiilen ortadan kaldırıyor. Gerçek anlamda bir iş güvencesi sistemi kurulmadıkça sendikal güçlenme mümkün değil” ifadelerini kullandı.