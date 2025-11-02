Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Muhammed Dölek hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında D-400 Karayolu Ulupınar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Dölek’in kontrolünü kaybettiği 67 ABJ 291 plakalı motosiklet, virajda bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Muhammed Dölek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Aksaray’a gönderildi

Dölek’in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin teslimi sırasında ağabeyi Hasan Dölek gözyaşlarına hakim olamadı. Yakınları tarafından teselli edilen Hasan Dölek, ayakta durmakta güçlük çekti.

Muhammed Dölek’in cenazesi, defnedilmek üzere Aksaray’ın Eskil ilçesine götürüldü.