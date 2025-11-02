Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kapanış töreni Cam Piramit'te gerçekleştirildii. Sunuculuğunu Nefise Karatay ve Alpdoğan Esenoğlu'nun yaptığı kapanış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, milletvekilleri, sanatçılar ve davetliler katıldı. Törende protokole ayrılan alanda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in adı yazılı boş bir sandalye de yer aldı. Törenin açılışında dev ekrana yansıtılan görüntüleri eşliğinde Muhittin Böcek'in cezaevinden gönderdiği mektubu sunucu Alpdoğan Esenoğlu tarafından okundu.

'62 YILDIR ANTALYA SANATIN DİLİYLE KONUŞUYOR'

Açılış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir, "62 yıldır Antalya sanatın diliyle konuşuyor. Her film, her yönetmen, her hikaye bize yeniden hatırlatıyor ki sanat umuttur. Bu yıl da festivalimizde, her biri kendi ışığıyla karanlıkları aydınlatan değerli sinema emekçilerimizle bir aradaydık. Ne yaşarsak yaşayalım Antalya, her defasında yeniden doğmayı, yeniden üretmeyi, yeniden umut etmeyi bilir. Kamera arkasında ter döken teknisyenden, sahnede yüreğini ortaya koyan oyuncuya kadar, her biri bu hikayenin kahramanıdır. Bu sahnelerde daha nice yeni yönetmenler, yeni oyuncular sizlerden aldığı cesaretle kendi hikayelerini anlatacaktır. Bugün bu salondan hepimiz büyük bir gururla ayrılacağız. Altın Portakal'da yalnızca filmleri değil, emeği, inancı ve kalpten gelen dayanışmayı da izledik" dedi.

İLK ÖDÜLLER ÖĞRENCİLERE

Törende ilk olarak Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Ödülleri verildi. Jüri üyeleri Leyla Özalp, Osman Özcan, Sezen Kayhan kazananları sahnede açıkladı. GAİN Özel Ödülü 'Kusursuz Ölçü Nedir?' filmine verildi. Sinema Okulları Öğrenci Filmleri kategorisinde En İyi Film Ödülü Abdurrahim Karabulut'un yönettiği 'Tümseğin Uğultusu'na verildi.

KISA FİLM VE BELGESELLERİN EN İYİLERİ BELİRLENDİ

Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri Vuslat Saraçoğlu, İlkay Nişancı, Ezgi Esma Kürklü'nün belirlediği Jüri Özel Ödülü, Sandra Peso'nun 'Bimba' filmine verildi. Bu kategoride En İyi Film Ödülü yönetmenliğini Deniz Koloş'un yaptığı 'Ölüm Bizi Ayırana Dek' filmi layık görüldü. Koloş, ödülü almasının ardından yaptığı konuşmada, tüm kadın sinema emekçilerine teşekkür etti. Ulusal Belgesel Film Yarışması jüri üyeleri Amir Etminan, Sevinç Yeşiltaş, Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun belirlediği Jüri Özel Ödülü yönetmenliğini Rıza Oylum'un yaptığı 'Yerli, Yurtsuz' filmine verildi. Kategoride En İyi Belgesel Film Ödülü'nü ise Tayfun Belet'in 'Roman Gibi' filmi aldı.

KOLOMBİYA YAPIMI 'A POET'E 2 ÖDÜL

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 'A Poet' filmindeki rolüyle Ubeimar Rios, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü 'Adam's Sake' filmindeki rolüyle Lea Drucker kazandı. Kategorideki En İyi Yönetmen Ödülü 'Father' filminin yönetmeni Tereza Nvotova'ya verildi. Jüri Özel Ödülü ise Ali Asgari'nin yönettiği 'İlahi Komedya' filmine verildi. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü ise yönetmenliğini Simon Mesa Soto'nin yaptığı 'A Poet'e verildi. Ödül takdiminden önce konuşan jüri üyesi George Ovashvili, "Filmler muhteşemdi. İnanılmaz bir seçkiyle karşı karşıyaydık. Burada çok güzel günler geçirdik. Ödüller için çok tartıştık ve konuştuk. Birbirinden çok güzel filmler geldi" dedi.

ÖZEL ÖDÜLLER VERİLDİ

Sungu Çapan Sinema Yazarları Uluslararası Jürisi Özel Ödülü, Ali Asgari'nin yönettiği 'İlahi Komedya' filmine verildi. Sungu Çapan Sinema Yazarları Ulusal Jürisi Özel Ödülü Seyfettin Tokmak'ın yönettiği 'Tavşan İmparatorluğu' filmine verildi. Ödülü aldıktan sonra konuşan Seyfettin Tokmak, çok güzel insanlarla birlikte bir film yapma imkanı bulduklarını söyleyerek, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

12 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını Ömer Vargı üstlenirken, jüri üyeleri arasında Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu yer aldı. Jüri üyeleri törende hep birlikte sahneye çıktı. Jüri üyeleri adına konuşan Jüri Başkanı Ömer Vargı, "Altın Portakal ile benim ilişkim bundan 51 yıl önce başladı. 20 yaşında ustam Şerif Gören'in ilk filminde tek asistan olarak çalıştım. O filmle en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini kazandı. Ben 'Gelemedim ama benim de payım var' demiştim. Bizler filmcileriz, bir festivalde bir araya geldik ve filmleri seçtik" dedi.

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ USTA İSME

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü 'Kanto'daki rolü ile Yıldız Kültür kazandı. Ödülünü jüri üyesi Engin Alkan'ın elinden alan Kültür, "Çok heyecanlıyım, kalbim yerinden çıkacak. Yönetmenime ve jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Burada olamayıp kalbi bizimle atan herkes için alıyorum" dedi. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü 'Tavşan İmparatorluğu' filmindeki performansıyla Sermet Yeşil kazandı. Yeşil'in yerine ödülü Beren Saat'in elinden alan filmin yönetmeni Seyfettin Tokmak, "Sermet'e 'gel' demiştim ama o bana 'Abi dizim var' demişti" diyerek katılımcıları güldürdü.

EN İYİ KADIN OYUNCU GENÇ SANATÇI TANLAR'A

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü 'Erken Kış' filmindeki rolü ile Leyla Tanlar kazandı. Ödülünü jüri üyesi Engin Alkan'ın elinden Tanlar, "Hayatta her yerde olduğu gibi hikayelerde de kadınlara biçilen rol bize ayrılan değil arta kalan oluyor. Bu gerçeklik içerisinde böyle bir karakter yazan ve bu karakteri bana emanet eden Özcan Alper'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

EN İYİ ERKEK OYUNCU DİKİNCİLER'E

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü 'Parçalı Yıllar' filmindeki performansıyla Yetkin Dikinciler kazandı. Ödülü jüri üyesi Beren Saat'in elinden alan Dikinciler, "Çok değerli ödül için çok değerli jüriye teşekkür ederim. Tüm ekibimize, yönetmenimize, tüm oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yaptığımız iş kutsal olmayabilir belki. Şu hayatta onurlu, insanca, özgürce yaşam hakkından değerli ne olabilir? Bunun için vazgeçenlere, feda edenlere teşekkürlerim ve selamlarımla" dedi.

CAHİDE SONKU ÖDÜLÜ 3 KADINA VERİLDİ

Cahide Sonku Ödülü 3 farklı kadına verildi. 'Parçalı Yıllar' filmindeki rolüyle Bilge Şen, 'Bağlar, Kökler ve Tutkular' filmindeki rolü ile Ezgi Yaren Karademir ile yine 'Bağlar, Kökler ve Tutkular' filminin sanat yönetmeni Nanaz Bahram'a aynı ödül verildi. Ödülünü aldıktan sonra konuşan usta sanatçı Bilge Şen, "19 yaşındaydım ilk festivale geldiğimde. İlk defa uzun metraj filmle sizlerle birlikteyim. 80 yaşında kadını soydular bu filmde. 65'inci senem ama hala çalışıyorum. Bazen 1 bölüm, 2 bölüm oynuyorum. Yukarıdakiler milyonlar alıyor biz 5 bin, 10 bin. Devlet sanatçısıyım ve tiyatroyu hiçbir şeye değişmem. O kadar az maaş alıyorum ki yoksulluk sınırı altındayım. 81 yaşındayım hala part time ders veriyorum" dedi.

ÖDÜLÜ MATTİA AHMET'İN ANNESİNE ARMAĞAN ETTİ

En İyi Kurgu Ödülü, 'Noir' filmiyle Şöhret Tandoğdu ve Deniz Çizmeci'ye verildi. Ödülü alan filmin yapımcısı Özlem Öçalmaz, ödülü öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'ye armağan etti. En İyi Müzik Ödülü 'Parçalı Yıllar' filmiyle İrsel Çivit'e verildi. Ödülünü alan Çivit daha önce 17 farklı ülkede ödül kazandığını ancak ilk defa Türkiye'de ödül aldığını söyledi. En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü 'Tavşan İmparatorluğu'ndan Tora Aghabayova'ya verildi. En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü 'Tavşan İmparatorluğu'ndan Claudia Becerril Bulos'a verildi. Mehmet Aslantuğ'un açıkladığı En İyi Senaryo Ödülü'nü 'Sahibinden Rahmet' filminin yönetmen ve senaristleri Emre Sert ve Gözde Yetişkin kazandı.

TOKMAK'A ARKA ARKAYA 2 ÖDÜL

Sevin Okyay'ın açıkladığı En İyi Yönetmen Ödülü'nü 'Tavşan İmparatorluğu' filminin yönetmeni Seyfettin Tokmak kazandı. Ödülünü Okyay'ın elinden alan Tokmak, "Ekibime ve Elazığ'daki tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Benim 3-4 yılım çocuk cezaevinde geçti. Çocuklara gönüllü film öğretmenliği yaptım. Çocuklara renkli renkli şeyler gösteriyorsun ama sanki uyuyorlardı. Beni bu filmi yapmaya orada yaşadıklarım itti. Çok zorluk çeken çocuklar gördüm hayatım boyunca. Yaşar Kemal'in 'Çocuklar İnsandır' kitabı benim için çok değerli. Ödülü Yaşar Kemal için alıyorum" dedi. FİLM-YÖN 'En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi de Seyfettin Tokmak oldu. 6'ncı kez sahneye çıkan Tokmak, "Bir mucize gibi. Ölecek miyim ben? Çok zor durumda hissediyorum kendimi. Son günüm gibi. Çok değerli yönetmenlerden bu ödülü almak. Çok emek verdim, şikayetlerden ve ekonomik zorluklardan öldüm gerçekten. Emeğin karşılığını almak kadar güzel bir şey yok dünyada" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar'ın açıkladığı Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü ise 'Sahibinden Rahmet' filmiyle yönetmenler Emre Sert ve Gözde Yetişkin'e verildi. Ödülün ardından konuşan Sert, oyunculara ve destek olanlara çok teşekkür etti. Gözde Yetişkin ise ilk film yapmanın zorluğundan bahsederek, herkese teşekkür etti.

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nü Şeyhmus Altun ve Fevziye Hazal Yazan'ın yapımcılığını üstlendiği 'Aldığımız Nefes' filmine verildi. Ödülün ardından konuşan Yazan, "Türkiye'deki ilk festivalimiz. Yurt dışında birçok festivale katıldık. Ancak en önemlisinin kendi ülkemizde anlaşılmak olduğunu düşünüyoruz. Bizi anladığınız için herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Altun ise herkese teşekkür etti.

EN İYİ FİLM 'TAVŞAN İMPARATORLUĞU'

Ömer Vargı'nın açıkladığı En İyi Film Ödülü'nün sahibi 'Tavşan İmparatorluğu' oldu. Filmin kadrosu ödülü almak için sahneye çıktı. Ödülü, yönetmen Seyfettin Tokmak aldı. Tokmak, "Diyecek bir şeyimiz kalmadı. Jüri bizim için çok önemli. Dünyanın birçok yerinde bu film gösterildi. Filmini ürettiği ülkede gösterilmesi çok güzel. Bu geceyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Burada olmayan o kadar çok insan var ki bu filmde. Herkes çok büyük emek koydu bu filme. Filmdeki engelli çocukların filmi görmesini çok istiyorum. Daha büyük bir ödül olamaz hayatta" dedi.

Törenin sonunda geçen sene ilk defa verilen ve her sene bir başka sanatçıya verilecek olan 'Festival Nişanı' Öykü Karayel'e verildi. Nişanı alan Karayel, "Bizleri yine sanat kurtaracak. O yüzden sanatın nefes alacağı alanlara müdahale etmeyelim. Umarım seneye de aynı gururla teslim edeceğim" dedi. Törenin ardından ödül alan herkes sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖDÜLLER

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film: Tavşan İmparatorluğu

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Aldığımız Nefes (Şeyhmus Altun, Fevziye Hazal Yazan)

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Sahibinden Rahmet (Emre Sert, Gözde Yetişkin)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yönetmen Ödülü: Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)

Cahide Sonku Ödülü: Bilge Şen (Parçalı Yıllar)

Cahide Sonku Ödülü: Ezgi Yaren Karademir (Bağlar Kökler ve Tutkular)

Cahide Sonku Ödülü: Nanaz Bahram (Bağlar Kökler ve Tutkular)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Senaryo Ödülü: Sahibinden Rahmet (Emre Sert, Gözde Yetişkin)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Görüntü Yönetmeni: Claudia Becerril Bulos (Tavşan İmparatorluğu)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Müzik Ödülü: Parçalı Yıllar (İrsel Çivit)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kurgu Ödülü: Şöhret Tandoğdu / Deniz Çizmeci (Noir)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Tora Aghabayova (Tavşan İmparatorluğu)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Leyla Tanlar (Erken Kış)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Yetkin Dikinciler (Parçalı Yıllar)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Yıldız Kültür (Kanto)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Sermet Yeşil (Tavşan İmparatorluğu)

FİLM-YÖN Özel En İyi Yönetmen Ödülü: Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)

En İyi Ulusal Belgesel Film: Roman Gibi

Belgesel Yarışma Jüri Özel Ödülü: Yerli, Yurtsuz

Ulusal Yarışma En İyi Kısa Film: Ölüm Bizi Ayırana Dek

Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Bimba

Uluslararası Sungu Çapan Sinema Yazarları Ödülü: İlahi Komedya (Ali Asgari)

Ulusal Sungu Çapan Sinema Yazarları Jüri Özel Ödülü: Tavşan İmparatorluğu (Seyfettin Tokmak)

Uluslararası Film Yarışması En İyi Film Ödülü: A Poet (Bir Şair)

Uluslararası Film Yarışması Jüri Özel Ödülü: İlahi Komedya (Ali Asgari)

Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Yönetmen: Tereza Nvotova (Father)

Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Kadın Oyuncu: Lea Drucker (Adam's Sake)

Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Erkek Oyuncu: Ubeimar Rios (A Poet)

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Ödülleri'nde GAİN Jüri Özel Ödülü: Kusursuz Ölçü Nedir?

Öğrenci Filmleri Ödülleri'nde En İyi Film Ödülü: Tümseğin Uğultusu (DHA)