Suriye’nin Rif Şam bölgesinde, Duma yakınlarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi’nden alınan bilgilere göre deprem, 2 Kasım 2025 tarihinde saat 01:27’de gerçekleşti ve yerin yaklaşık 5,57 kilometre derinliğinde ölçüldü.
İlk belirlemelere göre olumsuz durum yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 1, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Duma, Rif Şam (Suriye)
Tarih:2025-11-02
Saat:01:27:18 TSİ
Enlem:33.63472 N
Boylam:36.83806 E
Derinlik:5.57 km
Detay:https://t.co/9PtBAolpt6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Muhabir: Fatih Teke