Suriye’nin Rif Şam bölgesinde, Duma yakınlarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi’nden alınan bilgilere göre deprem, 2 Kasım 2025 tarihinde saat 01:27’de gerçekleşti ve yerin yaklaşık 5,57 kilometre derinliğinde ölçüldü.

İlk belirlemelere göre olumsuz durum yaşanmadı.

Muhabir: Fatih Teke