Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski belediye başkan yardımcıları Levent Ardıç ve Bülent Özgüven ile iş insanı Can Özgüven’in de aralarında bulunduğu otel sahibi, otel yöneticisi, iş insanı ve belediye çalışanı toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün ve bugün adliyeye sevk edildi. 16 şüpheli, etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadelerde iddiaları doğrulayıp serbest bırakılırken, 12 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Mahkeme, Bülent Özgüven, Can Özgüven ve Levent Ardıç’ın tutuklanmasına karar verirken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski Başkan Şükrü Sözen Önceki Operasyonda Tutuklanmıştı

Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada 7 Eylül’de eski Belediye Başkanı CHP’li Şükrü Sözen, kardeşi Fatih Sözen ve bazı iş insanları ile belediye çalışanları gözaltına alınmıştı. O dönemde Şükrü Sözen, Fatih Sözen ve belediyenin eski imar müdürü Zafer Keçer tutuklanmıştı.